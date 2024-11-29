Halep'te Çatışmalar: 27 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Halep'te Çatışmalar: 27 Sivil Hayatını Kaybetti

Halep\'te Çatışmalar: 27 Sivil Hayatını Kaybetti

BM, Halep'te 3 gündür süren çatışmalarda 27 sivilin öldüğünü ve 14 bin civarında insanın yerinden edildiğini bildirdi.

29.11.2024 17:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Halep'te devam eden çatışmalarda aralarında çocukların da bulunduğu 27 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beşar Esad rejimiyle çatışan muhalifler ise, Halep kent merkezine girmeye başladı.

BM Suriye Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te 3 gündür Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Carden, "Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan durumdan derin bir endişe duyuyoruz. Son üç gündür aralıksız devam eden saldırılar, çocuklar da dahil olmak üzere en az 27 sivilin hayatına mal oldu. Siviller ve sivil altyapı hedef değildir, uluslararası insani hukuk kapsamında korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Carden, çatışmalar nedeniyle 14 binden fazla kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Muhalifler Halep kent merkezine girdi

27 Kasım'da Halep kırsalında başlayan çatışmalar, 3 gündür sürüyor. HTŞ'ye bağlı muhaliflerin şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirdiği, Halep kent merkezine ulaştığı belirtildi. Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan ana arter olan M-5 Otoyolu'nu kapattığı, M4 ile M5 karayollarının kesiştiği Serakib'i de farklı yönlerden kuşattığı aktarıldı.

HTŞ'nin saldırıları, son haftalarda Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve cephe hattına yakın noktaya konuşlanan "rejim askerlerinin herhangi bir saldırısını önlemek amacıyla" başlattığı açıklanmıştı. - HALEP

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Halep'te Çatışmalar: 27 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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