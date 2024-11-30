Halep'te Muhaliflerden İlerleyiş, Rusya'dan Destek

Politika

Rusya'nın Halep'te ilerleyişini sürdüren muhalif grup Heyet Tahrir Eş- Şam'a karşı Beşar Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiği, yeni teçhizatın 72 saat içinde gelmeye başlayacağı belirtildi.

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre HTŞ, ülkenin en büyük ikinci şehri Halep'in yarısında kontrol sağladı. Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, muhaliflerin önemli bir direnişle karşılaşmadan Halep'in yarısını ele geçirdiğini, rejim güçlerinin çekilmesiyle herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade etti.

HTŞ ayrıca, İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği ve dün farklı yönlerden kuşattığı Serakib'i de ele geçirdi.

"Orduya geri çekil emri verildi"

Reuters haber ajansının Esad rejiminden 3 askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, muhaliflerin Halep'in merkezine ulaşmasının ardından Halep Havalimanı ve şehre giden tüm yolların kapatıldığı belirtildi. Askeri kaynaklar, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği kent merkezinden "geri çekilme" emri verildiğini söyledi.

İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Öte yandan dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. - HALEP