Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla buluştu

Politika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosuna gelen yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Canpolat, amacının ve hedefinin vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirterek, "Birçok noktaya, birçok bölgeye, birçok köye eser bırakmışız. Eser bırakmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz ve amacımız vatandaşımıza hizmet" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Seçim bürosunu AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar ziyaret etti.

Seçim bürosundaki vatandaşlarla tek tek görüşen Canpolat, "Allah'a ne kadar şükretsek hamd etsek azdır. Barek Allah, Sübhanallah diyoruz. Daha resmi açılışımızı yapmadık. Seçim büromuzda bugün üçüncü günümüz maşallah içerisi de dışarısı da tıklım tıklım. Allah sizi var etsin, daim etsin diyorum. A'dan Z'ye tüm dostlarımız AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımız. Teşkilatımızın kadın, gençlik, ana kademesi başta İlçe Başkanımız olmak üzere, encümen adaylarımız, mahalle temsilcilerimiz şu anda kırsal ve merkez ayrımı gözetmeksizin her yeri geziyorlar. Yine Allah'a hamdolsun gerek büyükşehir gerek ilçe olarak birçok noktaya birçok bölgeye birçok köye eser bırakmışız eser bırakmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz ve amacımız vatandaşımıza hizmet. Çünkü biz vatandaşın içinden çıkmış vatandaşın bağrından çıkmış sizlerin dertleri ile hemhal olan dertlerinize çözüm üreten bu çözümün adını da proje başlığı ile koyan ve manşeti halk atar deyip proje başlığını da atan sizlersiniz değerli kardeşlerimiz. Gücümüzü sizden alıyoruz. Gücümüzü Cenab-ı Hakk'tan alıyoruz ve durmadan yılmadan yorulmadan koşa koşa Haliliye için hizmete devam diyoruz. Bizi mutlu ettiniz. Burası sizin eviniz, burası sizin yeriniz, burası sizin seçim büronuz. Bizler yine sahada olmaya kaldırımlarda, sokaklarda, esnafta, evlerde, köylerde olacağız. Biz sizin aranızda olunca mutlu oluyoruz, seviniyoruz. 9 Mart'ta Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa'mıza bekliyoruz. Emin olun ki, Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'ya sevdalı o da sizleri seviyor. Bizi nerede ne zaman görse Urfa'ya selam söylememizi istiyor. Esselamünaleyküm diyorum sizlere. İnşallah her akşam burada olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Canpolat, seçim irtibat ofisindeki vatandaşlarla görüştü. - ŞANLIURFA