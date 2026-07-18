Hamaney: ABD İmzaları Geçersiz - Son Dakika
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Hamaney: ABD İmzaları Geçersiz

18.07.2026 20:34
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İran dini lideri Hamaney, ABD'nin anlaşma ihlallerini sert dille eleştirerek, dersler verileceğini belirtti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile yapılan anlaşmaları defalarca ihlal etmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını "değersiz ve geçersiz" kıldığını söyledi. Hamaney, "Amerikalı düşman, yeni savaşlar çıkarmanın peşindeyken şunu bilmelidir ki, İran halkı ve Direniş Cephesi ona unutulmayacak dersler verecektir" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran-ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Hamaney, İran devlet televizyonu IRIB tarafından yayımlanan mesajında, ABD'yi sert bir dille eleştirerek, Washington yönetiminin İran ile yapılan anlaşmaları defalarca ihlal etmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını "değersiz ve geçersiz" kıldığını söyledi. Hamaney, "Büyük Şeytan'ın (ABD) defalarca verdiği sözlerde durmaması, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Zorbalık, tahakküm ve vahşet, Amerikan anlayışı ve siyasetinin ayrılmaz unsurlarıdır" dedi.

İran dini lideri, "Bugün Büyük Şeytan, gerçek ve maskesiz yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Bu karanlık suç ve sözünde durmama durumu, ABD'nin yalancılığının, mantıksızlığının, güvenilmezliğinin ve kötülüğünün bir başka güçlü kanıtı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"İran halkı ve Direniş Cephesi unutulmayacak dersler verecek"

Hamaney, "Amerikalı düşman, yeni savaşlar çıkarmanın, daha ağır bedeller ödemenin ve daha fazla itibar kaybetmenin peşindeyken şunu bilmelidir ki, İran halkı ve Direniş Cephesi ona unutulmayacak dersler verecektir. Savaşçıların cesareti ve güney bölgelerindeki yiğit halkın onuru, bugünlerde bunun örneklerinden bazılarını göstermektedir" dedi.

Hamaney, ülke genelinde birlik çağrısında bulunarak, "Daha önce defalarca ve ısrarla belirtildiği gibi, birlik duygusunu korumak; ayrılıktan, çatışmadan, siyasi anlaşmazlıkları ve toplumsal farklılıkları öne çıkarmaktan kaçınmak herkesin sorumluluğudur. Özellikle yöneticilerin ve devrime bağlı unsurların ülkenin bütünlüğünü ve dayanışmasını sağlamadaki rolü daha önemli ve hassastır" ifadelerini kullandı.

İran dini liderinin açıklamasında, "Düşman bizden hiçbir zayıflık işareti almamalıdır. Bu hassasiyetlere tam anlamıyla uyduğumuzda, düşman kaçınılmaz olarak geri çekilmek zorunda kalacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney: ABD İmzaları Geçersiz - Son Dakika

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