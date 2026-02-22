Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse... - Son Dakika
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
22.02.2026 15:01
İran dini lideri Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi. Talimatların muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsadığı öğrenilirken, Hamaney'in öldürülmesi halinde yerine geçecek ismi de sadık yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani olarak belirlediği de iddia ediliyor.

ABD'nin muhtemel saldırı tehdidi, İran'ı alarma geçirdi. ABD'li The New York Times gazetesinin haberine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

TALİMATLAR YETKİ DEVRİ VE KOMUTA ZİNCİRİNİ KAPSIYOR

The New York Times'a göre, Hamaney'in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney'in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.

LARICANI İDDİASI

Haberde ayrıca, Hamaney'in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında sadık yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi merkezi bir yönetim rolüne yükselterek fiilen devlet işlerinin başına geçirdiği iddia edildi.

MÜTTEFİKLERLE KOORDİNASYONU SAĞLADI

ABD'li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi.

SAVAŞ PLANLAMALARINI YÜRÜTÜYOR

Laricani'nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani'nin Yüksek Lider'in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney'in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRDİ

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; füzeleri Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve muhtemel bir çatışmaya hazırlık için askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verileceğini belirterek meydan okuyan bir ton takındı.

Kaynak: İHA

Ayetullah Hamaney, Ali Laricani, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

16:11
