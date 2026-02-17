Hamaney'den USS Gerald R. Ford'a Tabut Tasviri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'den USS Gerald R. Ford'a Tabut Tasviri

Hamaney\'den USS Gerald R. Ford\'a Tabut Tasviri
17.02.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamaney, USS Gerald R. Ford'u tabut şeklinde tasvir eden bir görsel paylaştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin "USS Gerald R. Ford" adlı uçak gemisinin tabut şeklinde tasvir edildiği bir paylaşım yapıldı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u hedef alan dikkat çekici bir görsel paylaşıldı. Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı. Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli 'İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ford, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den USS Gerald R. Ford'a Tabut Tasviri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:11:02. #7.11#
SON DAKİKA: Hamaney'den USS Gerald R. Ford'a Tabut Tasviri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.