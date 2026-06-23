Hamaney İçin Tahran'da 3 Gün Tatil - Son Dakika
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Hamaney İçin Tahran'da 3 Gün Tatil

23.06.2026 17:27
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Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran'da 4-5-6 Temmuz'da resmi tatil ilan edildi.

İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Tahran'da 4-5-6 Temmuz'da tatil ilan edildi.

İran devlet televizyonuna göre ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda ölen dini lider Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle Tahran'da 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, "Dini liderin naaşı için veda töreni ve dualar 4 ve 5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Cami'de yapılacak, cenaze töreni ise 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve Tahran eyaleti bu 3 gün boyunca tatilde olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Hamaney, 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından İmam Rıza türbesine defnedilecek. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Tahran, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney İçin Tahran'da 3 Gün Tatil - Son Dakika

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