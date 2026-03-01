Hamaney Ölmedi, Sağlığı İyi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kevseri yaptığı açıklamada, "Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "Hamaney öldü" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney'in hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da ağır şekilde sakat bırakılan, ABD'liler ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN