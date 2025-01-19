Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin esir sorunu çözüldü. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, esirlerin isimleri Romy Gönen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtanbar Khair (31) olarak belirtildi. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakacak - Son Dakika
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