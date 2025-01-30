Hamas, 7 Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika
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Politika

Hamas, 7 Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esiri Kızılhaç'a teslim ederek üçüncü esir takasını gerçekleştirdi.

30.01.2025 14:41
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Han Yunus'ta Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinwar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında üçüncü takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli iki sivil 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinwar'ın Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki evinin önünde Kızılhaç'a teslim etti. Han Yunus'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 2 İsrailli ve 5 Taylandlı olmak üzere 7 esirin teslim alındığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de 7 esirin Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

İsrail'in 110 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor

Hamas, saatler önce İsrailli asker Agam Berger'i serbest bırakmıştı. İsrail'in ise ilerleyen saatlerde 110 Filistinliyi hapishanelerden serbest bırakması bekleniyor. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, 7 Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika

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