Hamas, ABD\'nin Refah saldırısını desteklememe tutumunu eleştirdi

Politika

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Refah'a yönelik saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin, "ABD'nin tutumu, onu bu saldırının sonuçlarından ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı hazırlığı ise dünyanın dört bir yanından tepki görüyor. ABD yönetiminin Refah'a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Açıklamada, "ABD yönetiminin saldırıyı desteklememe tutumu, kendisini bu saldırının sonuçlarından ve bunun sonucunda çocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır. İşgale, Filistin halkının öldürüldüğü silahlarla açık destek sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dünyaya çağrı yapılan açıklamada, "Arap Ligi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah'a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi. - GAZZE