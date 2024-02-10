Hamas, ABD'nin Refah saldırısını desteklememe tutumunu eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Hamas, ABD'nin Refah saldırısını desteklememe tutumunu eleştirdi

Hamas, ABD\'nin Refah saldırısını desteklememe tutumunu eleştirdi

Hamas, ABD yönetiminin Refah'a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumunu eleştirerek, ABD'nin bu tutumunun kendisini saldırının sonuçlarından ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmadığını belirtti. Hamas, dünya liderlerine Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah'a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaları çağrısında bulundu.

10.02.2024 18:34  Güncelleme: 18:35
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Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Refah'a yönelik saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin, "ABD'nin tutumu, onu bu saldırının sonuçlarından ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı hazırlığı ise dünyanın dört bir yanından tepki görüyor. ABD yönetiminin Refah'a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Açıklamada, "ABD yönetiminin saldırıyı desteklememe tutumu, kendisini bu saldırının sonuçlarından ve bunun sonucunda çocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır. İşgale, Filistin halkının öldürüldüğü silahlarla açık destek sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dünyaya çağrı yapılan açıklamada, "Arap Ligi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah'a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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