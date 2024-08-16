Hamas, ateşkes müzakerelerinden olumlu sinyaller bekliyor

Politika

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerinden henüz olumlu sinyaller gelmediğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıklamıştı. Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha'da devam eden müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Görüşmelere direkt olarak katılmayan Hamas, müzakerelerin ne aşamada olduğuna ilişkin belirgin bir tablo olmadığını dile getiren Hamdan, "Müzakereciler anlaşmazlıkları gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. Ancak, İsrail tarafının koşulları arttırdığı açık, yeni konular konuşuyorlar" dedi. Hamdan, İsrail'in olumlu sinyal vermesi durumunda Hamas'ın yeniden müzakerelere katılabileceğini sözlerine ekledi. - GAZZE