Hamas, ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Hamas, ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi

Hamas yetkilisi, ABD tarafından sunulan ateşkes planında talep ettikleri değişikliklerin önemli olmadığını belirtti. Hamas'ın talepleri arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması ve ablukanın kaldırılması yer alıyor.

13.06.2024 14:31
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Hamas'tan üst düzey bir yetkili, ateşkes önerisinde talep ettikleri değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı üzerinde çalışmalar sürüyor. Üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD tarafından sunulan ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin "önemli olmadığını" ifade etti. Adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak mahkumların uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 Filistinliden oluşmasını talep ettiklerini söyledi. Hamas yetkilisi, İsrail'in hazırladığı belgede uzun süreli cezalara çarptırılan 100 mahkumun kapsam dışında tutulduğu, serbest bırakılacakların yalnızca 15 yıldan az cezası kalan mahkumlarla sınırlandırıldığını vurguladı. Yetkili, "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok. Taleplerimiz arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Katar'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes için talep ettiği değişikliklerin bazılarının uygulanabilir olduğunu, bazılarının da ise uygulanabilir olmadığını ifade etmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi - Son Dakika

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