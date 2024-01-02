 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduğunu belirtti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze ve Batı Şeria'yı birlikte yönetecek bir Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduklarını belirtti. Heniyye, Hamas'ın Filistinli ve diğer Arap taraflarından Filistin'in iç durumuyla ilgili birçok girişim aldığını ve ulusal bir hükümet üzerinde anlaşmaya varmanın yanı sıra, ulusal yapıyı yeniden inşa etmek için tüm ulusal bileşenlere açık olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de ateşkesin sağlanması önerilerine olumlu yaklaşıyor ve Mısır ile Katar'ın ikinci bir geçici ateşkes sağlanması çabalarını destekliyor.

Hamas, Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduğunu belirtti
02.01.2024 - 20:29,
Abone Ol

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze ve Batı Şeria'yı birlikte yönetecek bir Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 20 Aralık'ta "Gazze'deki savaşa ilişkin gelişmeler ve saldırıların durdurulmasını" görüşmek üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaretten sonra Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, Gazze'deki durum başta olmak üzere gelişmeleri değerlendirdi.

Heniyye, Hamas'ın Filistinli ve diğer Arap taraflarından Filistin'in iç durumuyla ilgili birçok girişim aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Batı Şeria ve Gazze Şeridi için ulusal bir hükümet üzerinde anlaşmaya varmanın yanı sıra, demokratik yollarla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çerçevesinde ulusal yapıyı yeniden inşa etmek için tüm ulusal bileşenlere açık olduğumuzu teyit ettik."

Gazze Şeridi'nde Gazze ve Batı Şeria'da bir ulusal birlik hükümeti kurulana kadar hiçbir kaos yaşanmayacağına vurgu yapan Heniyye, "Polis ve güvenlik hizmetleri şu anda çalışıyor ve hükümet kurumları savaş ve saldırıların gölgesinde mevcut imkanlarla ellerinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

Heniyye, Hamas ve diğer Filistin direniş örgütleri olmaksızın Filistin meselesinde yeni bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, birçok kez, sözde 'Gazze'nin geleceği' için tüm çözüm ve senaryoları reddederek, Filistin iç yapısının yeniden düzenlenmesi ve bir ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze'de ateşkesin sağlanması önerilerine olumlu yaklaşıyor

Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda Hamas'a bir girişim ve teklifler sunduğunu belirten Heniyye, hareketinin bunlara "olumlu" yaklaştığını vurguladı.

Heniyye, İsrailli esirlerin ancak Filistin direnişinin koşulları çerçevesinde serbest bırakılacağına dikkati çekerek, Hizbullah, Iraklı gruplar ve Yemen'deki Husiler başta olmak üzere Filistin direnişine destek verenlere teşekkür etti.

Mısır ve Katar, ABD ile birlikte Gazze Şeridi'nde ikinci bir geçici ateşkes sağlanması çabalarını yürütüyor.

Mısır, 28 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, Mısır, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduğunu belirtti - Son Dakika


20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı

Son Dakika
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, Filistin ulusal birlik hükümetine açık olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement