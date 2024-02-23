Hamas Heyeti Kahire'den Ayrıldı: Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşüldü - Son Dakika
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Politika

Hamas Heyeti Kahire'den Ayrıldı: Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşüldü

Hamas Heyeti Kahire\'den Ayrıldı: Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşüldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin liderliğindeki Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ayrıldı. Görüşmelerde esir takası ve ateşkes anlaşması gibi konular ele alındı. Uluslararası arabulucuların da katılacağı Paris'teki görüşmelerde yeni bir teklif sunulması bekleniyor.

23.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyenin liderliğindeki Hamas heyeti, 3 gün süren görüşmelerin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin liderliğindeki Hamas heyeti, 3 gün süren görüşmelerin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre heyet, İsrailli yetkililer ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını da içerecek ateşkes anlaşması ele alındı.

Ayrıca Gazze'nin kuzeyine insani yardım tedariki ve İsrail güçlerinin son haftalarda Müslümanların ibadet etmesini kısıtlama getirdiği Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da devam eden gerginlikler de tartışıldı.

Paris'te yeni teklif sunulması bekleniyor

Gazze'deki krize çözüm arayan uluslararası arabulucuların esir takası anlaşması için Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu gerçekleştirilecek görüşmelerde ise yeni bir teklif sunması bekleniyor. Görüşmelere İsrail heyetinin de katılması bekleniyor.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürürken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla çalışmaların hız kazanması bekleniyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hamas Heyeti Kahire'den Ayrıldı: Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşüldü - Son Dakika
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