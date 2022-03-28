Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

28.03.2022 11:27
Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

GAZZE, 28 Mart (Xinhua) — Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazım Kasım gazetecilere, "Hamas, İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddediyor" dedi ve böyle bir toplantının "Filistinlilere ve topraklarına karşı aralıksız saldırganlığı sürdürmekten başka bir şeye hizmet etmediğini" sözlerine ekledi. Kasım, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerini, bu anlaşmaları halklarının çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirmeye, Kudüs ve […]

GAZZE, 28 Mart (Xinhua) — Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazım Kasım gazetecilere, "Hamas, İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddediyor" dedi ve böyle bir toplantının "Filistinlilere ve topraklarına karşı aralıksız saldırganlığı sürdürmekten başka bir şeye hizmet etmediğini" sözlerine ekledi. Kasım, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerini, bu anlaşmaları halklarının çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirmeye, Kudüs ve Filistin'i koruma konusundaki tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail dışişleri bakanı ile ülkeyi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Mısır'ın dışişleri bakanları arasında İsrail'in güneyinde yer alan Negev çölünde iki gün sürecek konferans Pazar akşamı başladı. İsrail ilk kez Arap dışişleri bakanlarıyla bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. İsrail dışişleri bakanının makamından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansa Pazartesi günü katılacak.

YORUMLAR
500
İsrail hükümeti, Negev'de 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı İsrail hükümeti, Negev'de 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı Türk dernekten Gazzeli ailelerin küçük çaplı projelerine destek Türk dernekten Gazzeli ailelerin küçük çaplı projelerine destek

İsrail, Gazze, Kasım, Arap, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement