Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal hükümeti hala kaçıyor ve müzakereler kısır bir döngüye sıkışmış durumda" ifadeleri kullanarak, "Netanyahu İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamakla ilgilenmiyor" dedi.
ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, yaptığı açıklamada, Hamas'ın esneklik göstermesine rağmen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tarafların bir anlaşmaya varmasının önüne engeller koymakla suçlayan Hamdan, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamakla "ilgilenmediğini" ifade etti. Hamdan, "İşgal hükümeti hala kaçıyor ve müzakereler kısır bir döngüye sıkışmış durumda" dedi. - BEYRUT
Son Dakika › Politika › Hamas: İsrail, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamakla ilgilenmiyor - Son Dakika
MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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