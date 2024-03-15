Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşması için teklif sundu - Son Dakika
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Politika

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşması için teklif sundu

Hamas, İsrail'e 700 ila bin Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında yaralı kadın, çocuk, yaşlı ve hasta İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir teklif sundu. İsrail ise Hamas'ın taleplerini gerçekçi bulmadığını belirtti.

15.03.2024 11:05
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Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin ilk aşamada 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli olmak üzere 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılmasını öngören teklifi sundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu. Teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkümların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu. Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Hamas'ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail'in Gazze'den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

İsrail: "Gerçekçi olmayan talepler"

Hamas'ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi. Hamas'ın yeni tekliflerinin "gerçekçi olmayan" temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşması için teklif sundu - Son Dakika

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