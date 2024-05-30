Hamas, İsrail ile kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Politika

Hamas, İsrail ile kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiği sürece müzakerelere katılmayacağını ancak saldırıların durması halinde tam bir anlaşmaya hazır olduklarını bildirdi. Hamas, arabuluculara, İsrail'in saldırganlığını durdurması halinde kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını net bir şekilde iletti.

30.05.2024 22:27
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Hamas, "Bugün arabuluculara, İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı. Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı. Hamas'ın açıklamasında, Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, İsrail ile kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

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