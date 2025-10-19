Hamas, Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika
Hamas, Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor

19.10.2025 20:41
Hamas heyeti, Gazze'deki ateşkes için Mısır'da. İsrail ise ateşkesi ihlal etti, 17 ölü var.

Hamas, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki heyetin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri için Mısır'da olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmesinin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki bir heyetin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de olduğunu açıkladı. Hamas, heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Kahire'de olduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

