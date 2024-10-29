Hamas'tan Ateşkes Açıklaması

Politika

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesini ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesini sağlayacak bir anlaşmayı görüşmeye açık olduğunu belirterek, arabulucuların ateşkes anlaşması için yeni önerileri görüşme talebine yönelik cevap verdiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 389 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yeniden canlandırma çabaları sürüyor. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesini ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesini sağlayacak bir anlaşmayı görüşmeye açık olduğunu belirterek, arabulucuların ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri görüşme talebine yönelik cevap verdiklerini açıkladı.

Zuhri, "Grup, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye, halkımızın çektiği acılara son verecek ve kalıcı bir ateşkese yol açacak her türlü anlaşmaya açık. İsrail güçleri, Gazze'deki tıbbi altyapıyı ve sivil savunma kaynaklarını kasıtlı olarak tahrip etti. Hamas, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkelere ikili ilişkilerini derhal kesmeleri çağrısında bulundu" dedi. - DOHA