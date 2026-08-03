Hamas Yetkilisi: Anlaşma Saldırılarla Tehdit Altında

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi planının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarını artırması gibi eylemleri durdurmadığı sürece sekteye uğrayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun çabaları sonucunda Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi planının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarını artırması gibi eylemleri durdurmadığı sürece sekteye uğrayacağını söyledi. Hamas yetkilisi, Hamas'ın arabulucularla temasa geçtiğini ve İsrail'i Gazze'deki askeri operasyonlarını tamamen durdurmaya zorlamak için doğrudan müdahale etmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti. Hamas yetkilisi, "Arabuluculara, devam eden saldırıların anlaşmanın uygulanmasını ve zaman çizelgesi üzerindeki müzakereleri aksatacağını açıkça belirttik" dedi.