Hamza Dağ: ABD ve İsrail'in Hesabı Sorulacak
06.03.2026 20:22
AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "ABD ile İsrail'in İran'a ne yapmaya çalıştığını, bölgemizi nasıl bir ateşe atmak istediğini gayet iyi biliyoruz.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "ABD ile İsrail'in İran'a ne yapmaya çalıştığını, bölgemizi nasıl bir ateşe atmak istediğini gayet iyi biliyoruz. Bunların hesabı eninde sonunda Netanyahu'dan da ABD'den de sorulacaktır" dedi.

Eskişehir'de Dede Korkut Parkı İftar Çadırı'nda AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla program gerçekleştirildi. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte salonu dolduran partililer, saat 19.01'de dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

"ABD ile İsrail, bölgeyi ateş çemberine döndürme gayretiyle çaba sarf ediyor"

İftarın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "Değerli dostlar, her Ramazan-ı Şerif'te yine biz kürsüye çıktığımızda ne yazık ki tekrar eden bir meseleyi konuşur durumda oluruz. Her Ramazan-ı Şerif'te mutlaka haydut devlet İsrail, onun soykırımcı Hitler Başbakanı Netanyahu mutlaka Müslümanların bu huzurunu bozmak için elinden ne geliyorsa yapar. Her Ramazan-ı Şerif'te Gazzelilerle ilgili gündemimiz olur ve Gazze'yi konuşmak durumunda kalırız. ABD ile İsrail, bölgemizde İran'a saldırdı. İran'a saldırmakla kalmadığı gibi, bölgeyi ateş çemberine döndürme niyetiyle hem ülkemize hem de Körfez ülkelerini savaşın içine çekmek gayretiyle çaba sarf ediyor. Biz oyunun farkındayız. Türkiye'yi çok nitelikli, kaliteli, ne yaptığını bilen, tecrübeli kadrolar yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"Eninde sonunda Netanyahu'dan da ABD'den de hesap sorulacaktır"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda izlediği dış politikaya da dikkat çeken Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda durduğumuz yer itibarıyla milletimiz bundan bedel ödemediyse; yıllarca yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşta nerede durmamız gerektiğini bildik, onunla ilgili hareket ettik. En zor zamanda bile vazgeçmedik, geri adım atmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geri adım atmadı. Yıllar geçti, 13-14 yıl sonra Suriye'de devrim oldu ve ABD Başkanı da Suriye'deki devrimi bize bağladıysa, biz ne yaptığımızı biliyorduk. Şimdi ABD ile İsrail'in İran'a ne yapmaya çalıştığını, bölgemizi nasıl bir ateşe atmak istediğini gayet iyi biliyoruz. İsrail'in derdinin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Onun için bu ülke, bu coğrafyada istikrar adası olmuştur, yine istikrar adası olmaya devam edecektir. Biz milletimize bu savaşlardan dolayı bir bedel bugüne kadar ödetmedik, bundan sonra da ödetmeyeceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz. Çünkü bu konuda tecrübemiz en üst noktada bulunmaktadır ama herkes şunu gayet iyi bilsin: ABD ve İsrail, Beyrut'a ve İran'a saldırırken bir okulda 185 çocuğu katlettiler. Bunların hesabı eninde sonunda Netanyahu'dan da ABD'den de sorulacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, AK Parti, İsrail, İran, Son Dakika

