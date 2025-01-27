Hamza Dağ'dan İBB Başkanı'na Sert Eleştiri

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur. Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur. Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir. Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA