Hamza Dağ, gençlerle buluştu ve projelerini açıkladı

Politika

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hamza Dağ, buluşmada gençlerin sorularını yanıtladı.

Göreve seçilmeleri halinde kentte öğrencilerin yoğun kullandığı bölgelerde ulaşımı kolaylaştıracaklarını belirten Dağ, gençlerin ders çalışıp sosyal aktivitelere katılabilecekleri kütüphaneler kuracaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konut olarak Şato binasını kullandığını hatırlatan Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Ben Şato'da oturmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Şato'yu öğrencilerin, bu şehrin hanımlarının ve ailelerin, gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz. Büyükşehir belediye başkanı olarak Şato'da değil, yine şu anda halkın içinde nasıl oturuyorsam o şekilde oturmaya devam edeceğim."

Çevre kirliliğine de değinen Dağ, "Hem Harmandalı hem çöp konusu ve bunun yanında körfezin temizlenmesi ana gündemlerimizden birisi olacak. Daha çok doğal gazı şehrin tamamını hakim kılarak çözebileceğimiz bir iş. Körfez ile ilgili şunu söyleyeyim, Körfez her halükarda turkuaz renkte olacak." ifadelerini kullandı.