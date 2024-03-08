Hamza Dağ: İzmir'de kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak hedefimiz - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: İzmir'de kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak hedefimiz

Hamza Dağ: İzmir\'de kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak hedefimiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40'ın altında olduğunu belirterek, 'Hedefimiz 5 yılın sonunda bu oranı yüzde 40'ın üstüne çıkarmaktır.' dedi. Dağ, bir otelde düzenlediği toplantıda kadın ve aileyle ilgili projelerini paylaştı.

08.03.2024 17:38
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40'ın altında olduğunu belirterek, "Hedefimiz 5 yılın sonunda bu oranı yüzde 40'ın üstüne çıkarmaktır." dedi.

Dağ, bir otelde düzenlediği toplantıda kadın ve aileyle ilgili projelerini paylaştı.

İzmir'deki kadınların hayatın her alanında işlerini kolaylaştıracak projeler hazırladıklarını belirten Dağ, bunları kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal çalışmalar, aile, çocuklar için eğitim ve sosyal çalışmalar, engelsiz yaşam çalışmaları, yaşlı ve emekliler için sosyal çalışmalar olmak üzere 5 ana başlıkta topladıklarını söyledi.

Dağ, pozitif ayrımcılık yapacakları kadın girişimcilere kentte oluşturacakları teknopark ve kuluçka merkezlerinde minimum yüzde 30 kullanım payı ve kontenjan ayıracaklarını aktararak, açacakları el emeği kooperatifleri ile kadınların el sanatları eğitimleri almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Belediye ve bağlı kuruluşlarına personel alımında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadın kotası uygulayacaklarını belirten Dağ, "İzmir'imizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 40'ın altında. Hedefimiz 5 yılın sonunda bu oranı yüzde 40'ın üstüne çıkarmaktır. Amacımız, kadınların maddi özgürlüğünün sağlanması ve yetenekleriyle ülke ekonomisine daha güçlü bir katkı sunmasıdır." diye konuştu.

Dağ, 2 yıl içinde 100 kreş açacaklarını, 0-7 yaş arası çocuğu olan kadınlara ulaşımı ücretsiz yapacaklarını belirterek, "Anne İzmirim Kart sayesinde kadınlarımız, kamu kurumlarımızın sosyal imkanları ve özel sektörün sunduğu hizmetlere, özel avantajlarla ulaşabilecek, evlatlarının eğitim ve seyahat takiplerini yapabilecek." dedi.

Olimpiyat şampiyonu adayı çocuklar için "Çocuk Olimpiyat Köyü", gelecek nesillerin tarıma olan ilgisini artırmak için "Çocuk Tarım Köyü" projelerini hayata geçireceklerini dile getiren Dağ, dezavantajlı emeklilere yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacaklarını, bu karta sahip emeklilerin hane başı tükettikleri doğal gazın 50 metreküplük kısmını ücretsiz olarak karşılayacaklarını kaydetti.

Dağ, İzmir'in hayallerindeki gibi yönetilmesi konusunda dertli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu derdin dermanı da 7 gün 24 saat çalışmak, kadınlarla birlikte başarmak için emek sarf etmektir. İşte o zaman güçlü bir belediyecilik ortaya çıkacaktır. Bunun için, biz kadınlarımızla birlikte çalışacağız ve kazanacağız. Sizlerin ortak olmadığı, fikirleriyle ve aklıyla destek vermediği bir vizyonun misyonunu tamamlaması düşünülemez. Bizler görev süremiz boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi kadınları çalışmamıza ortak edeceğiz. İzmir'imizin eşsiz kadınları, hem kendi hayatlarını hem de şehrin çehresini kolaylaştırma sürecinde başrol oynayacaktır."

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da 1 Nisan'dan itibaren kadınları her alanda olduğu gibi belediye hizmetleri konusunda da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kendi işletmesini kurmak isteyenler ve küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmek için gerekli destekleri vereceklerini kaydeden Çankırı, "1 Nisan itibarıyla girişimci kadınlara 10 bin ila 100 bin lira aralığında can suyu niteliğindeki hibeyi Konak Belediyesi olarak biz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda "Eşsizmir Kadın ve Aile Çalıştayı"nın sonuç raporu çalıştay sözcüsü İlayda Çalışkan tarafından okundu.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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