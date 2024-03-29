Hamza Dağ: İzmir\'de termik santral yapma düşüncemiz yok

Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, gündemlerinde termik santral inşa etmek olmadığını bildirdi.

Dağ, İzmir'de bir süredir tartışma konusu olan "termik santrali kurulması" meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir'de termik santral yapma düşüncelerinin bulunmadığını belirten Dağ, "İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir'imizi 'eşsiz şehir' olarak nitelendiriyoruz. Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini arttırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Dağ, "Şehrimizin her bir ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracağız. Çocuklarımızın doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.