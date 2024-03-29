Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, gündemlerinde termik santral inşa etmek olmadığını bildirdi.
Dağ, İzmir'de bir süredir tartışma konusu olan "termik santrali kurulması" meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İzmir'de termik santral yapma düşüncelerinin bulunmadığını belirten Dağ, "İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir'imizi 'eşsiz şehir' olarak nitelendiriyoruz. Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini arttırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Dağ, "Şehrimizin her bir ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracağız. Çocuklarımızın doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ: İzmir'de termik santral yapma düşüncemiz yok - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Umurlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede 11 noktada toplam 20 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi'de kurdu. Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik ederek, Denizli'ye hizmet ettiklerini belirtti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve doktor Selahaddin Can'ın otomobiline çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. İ.Ç. isimli şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'ta hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan bilgi aldı. Bakan Kacır, Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Çakın'la bir araya geldi. Ayrıca sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi ve 3. Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.
Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Samsun'da toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak ve 4 bin 634 personel seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacak.
AK Parti Karabük kurmayları, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günler kala Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın yanında kenetlendi.
ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, kente güzel projeler kazandıracaklarını ve acil sorunlara çözüm bulacaklarını belirtti. Soydan, Mersin'in tarihi ve kültürel mirasını öne çıkaracaklarını ve kentin geleceğini değiştirmek için sandığa gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını bildirdi. 22-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi gözaltına alındı.
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