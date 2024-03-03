Hamza Dağ, İzmir'i gençler için yaşanabilir bir şehir haline getirecek projelerini tanıttı - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ, İzmir'i gençler için yaşanabilir bir şehir haline getirecek projelerini tanıttı

Hamza Dağ, İzmir\'i gençler için yaşanabilir bir şehir haline getirecek projelerini tanıttı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, gençlere yönelik projelerini tanıttığı bir toplantıda, İzmir'i gençler için kolay yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Dağ, bilişim vadisi, eğitim ve istihdam altyapısı, sosyal imkanlar gibi başlıklar altında gençlere yönelik projelerini açıkladı. Ayrıca, gençlere toplu ulaşım, tiyatro ve sinema gibi avantajlar sağlanacağını ve başarı ödülleri verileceğini söyledi. Dağ, İzmir'i gençlerle yönetmek istediklerini ve popülist söylemler yerine gerçek projelerle gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

03.03.2024 21:27
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, amaçlarının popülist söylemler, geçici çözümler olmadığını, hayata geçirecekleri projelerle gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Dağ, Gaziemir'de bir kahve fabrikasında gençlere yönelik projelerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hedefinin İzmir'i gençler için kolay yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşturmak olduğunu belirterek, "Artık bir genç, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Dağ, gençlere yönelik projeleri "Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı","Kampüs", "Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı", "Gençler İçin Sosyal İmkanlar" olarak 4 başlık altında hazırladıklarını ifade etti.

Meydan Alsancak Projesi içerisinde oluşturacakları bilişim vadisi ile İzmir'i inovasyonun merkezi haline getireceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bilişim vadisinde hizmete sunacağımız yazılım geliştirme, iş geliştirme, kuluçka, oyun ve animasyon geliştirme merkezleriyle çeşitli alanlarda girişimcilik faaliyeti yürüten yeni firmalara destek olacağız. Vadi içerisinde oluşturacağımız ve yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere laboratuvar ve makine ekipman parklarıyla girişimcilerin çalışmalarını kolaylaştıracağız. İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız. Genç girişimcilerimiz fikirlerini gerçeğe dönüştürebilsin diye 150 bin lira geri ödemesiz finansal destek sağlayacağız."

Dağ, Genç İzmirim Kart sahiplerinin aylık 200 lira ödeyerek sınırsız toplu ulaşımdan faydalanabileceklerini anlattı.

Öğrenci İzmirim Kart kullanan lise son sınıf öğrencilerine özel 5 bin lira teşvik ödülü verileceğini, yılda 4 kez tiyatro ve sinema biletini ücretsiz temin edeceklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir dışında okumaya giden üniversite öğrencilerimize yılda 1 kez İzmir'e gidiş dönüş otobüs biletini İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Öğrenci evlerindeki 25 metreküpe kadar doğalgaz ücretsiz olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Belediyemize ait sosyal tesisler Öğrenci Genç Kart sahiplerine yüzde 20 indirimli olacak. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin lira destek vereceğiz. Buna ek olarak, şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz."

Dağ, yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlere çeyiz desteği vereceklerini kaydetti.

İzmir'i gençlerle yönetmek istediğini vurgulayan Dağ, "Bizim amacımız popülist söylemler, geçici çözümler değildir. Gayemiz, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Beklentimiz, yapacağınız çalışmalar, üreteceğiniz proje ve fikirler ile kendinize, İzmir'imizin, ülkemizin bugününe, geleceğine katkı sağlamanızdır." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda bir gencin "AK Parti'ye İzmir'den oy çıkmaz. CHP'yi sevmesek de istemesek de yine CHP'ye oy vereceğiz gibi bir algı var. O algıyı nasıl kırmayı planlıyorsunuz sorusuna Dağ, şöyle cevap verdi:

"Çalışıyoruz kardeşiz. Yani ben kendimi anlatıyorum. Projemi size anlatıyorum. Biz de hizmet etmek istiyoruz. Sonuç olarak İzmir'in de hizmete ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Asıl 1 Nisan'dan sonra çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Ben şunu bilirim. Sadece algıyla seçim kazanılmaz olgu da önemlidir. 'Sırf algı yapalım buradan netice alalım' diye bir şey olmaz. Asıl olguyu temele koyarsanız, algı onun üstünde bir anlam ifade eder. Ben gördüğünüz gibi somut projelerle derdimi anlatıyorum. İzmir'de yapacak projeleri anlatıyoruz. Bizim derdimiz bu vakte kadar İzmir'e 12 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettik. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Bu derdimizi anlatacağız. Hayatta ben şunu bilirim. Halkın terazisi şaşmaz. Halkın terazisi Allah'ın izniyle doğru çekecek. 31 Mart'ta da doğru çekecek. Demokrasi gereği biz kendimizi anlatıyoruz. İnşallah da İzmir'de hemşehrilerimiz de teveccüh gösterecektir."

Kaynak: AA

AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmir'i gençler için yaşanabilir bir şehir haline getirecek projelerini tanıttı - Son Dakika

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