Hanau'da Irkçı Saldırıda Öldürülenler 5. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Politika

Hanau'da Irkçı Saldırıda Öldürülenler 5. Yılında Anıldı

Hanau\'da Irkçı Saldırıda Öldürülenler 5. Yılında Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 2020 yılında ırkçı bir saldırıda yaşamını yitiren 4'ü Türk 9 kişi, ölüm yıl dönümünde yapılan anma törenleriyle anıldı. Törende hayatını kaybedenler için dualar okundu.

19.02.2025 15:28  Güncelleme: 15:39
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Almanya'nın Hanau kentinde 2020 yılında ırkçı saldırıda öldürülen 4'ü Türk 9 kişi öldürülmelerinin 5'inci yılında anıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde ırkçı Tobias Rathjen tarafından öldürülen 4'ü Türk 9 kişi, öldürülmelerinin 5. yıl dönümünde anıldı. Hanau Merkez Mezarlığı'na defnedilen Ferhat Unvar, Hamza Kurtovi ve Said Nesar Hashemi için mezarları başında dini tören düzenlendi. Törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma törenine Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları anma töreninde duygu dolu anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bugün, Dietzenbach'da defnedilen Sedat Gürbüz'ün mezarı başında da anma töreni yapılacak.

"Acılar hala çok taze"

Hanau'da düzenlenen törene katılan Frankfurt Başkonsolosu Akdevelioğlu "Hanau saldırılarının ortak belleğimizdeki yeri çok canlı, ailelerin hafızalarında çok canlı. Acılar hala çok taze. Üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen ailelerin kendi öfkelerini yöneltecekleri birinin olmaması, saldırganın intihar etmesi tabi olayın vahametini daha da artırıyor. Irkçılık her toplum için, Almanlar için de ciddi tehlike. Türk toplumunun buradaki varlığı aslında Alman toplumuna çok büyük bir zenginlik katıyor. Çok büyük birikim, çok büyük katkı. Ama buna rağmen göçmenlerin bu ülkedeki katkılarını bertaraf ederek, görmezden gelerek sadece ırkçı, tamamen etnik ve milli kimliklere yönelik gerçekleşen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ortak belleğimizdeki yeri her zaman canlı kalacak. Unutulmaması için çalışacağız. Umarım Alman toplumu ve buradaki göçmen ve Müslüman toplumu da aynı hassasiyeti gösterir" dedi.

Törene Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de katıldı

Resmi anma töreni ise Hanau Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Resmi törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Hessen Başbakanı Boris Rhein, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, hayatını kaybedenlerin yakınları ve özel davetliler katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından oluşturulan Say Theirnames isimli dernekte hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir saatlik görüşme yaptı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nde bugün yapılması planlanan Mevlid programına ise Frankfurt Başkonsolos Muavini Fatih Şahin katılacak.

Ne olmuştu

Hanau'da 19 Şubat 2020'de 43 yaşındaki ırkçı Tobias Rathjen tarafından 2 kafeye ve bir büfeye saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Ünvar, Fatih Saraçoğlu, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun ve Said Nesar Hashemi hayatını kaybetmişti. Irkçı Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti. - HANAU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hanau'da Irkçı Saldırıda Öldürülenler 5. Yılında Anıldı - Son Dakika

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