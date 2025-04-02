Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Asal Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ARADA 3 PUANLIK FARK VAR

Ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33.1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30.2 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankette üçüncü sırada ise yüzde 9.2 ile DEM Parti yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

İşte yapılan anketin grafiği;