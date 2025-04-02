Asal Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33.1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30.2 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankette üçüncü sırada ise yüzde 9.2 ile DEM Parti yer aldı.
İşte yapılan anketin grafiği;
Son Dakika › Politika › Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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