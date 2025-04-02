Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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Politika

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette, CHP yüzde 33.1 ile birinci, AK Parti yüzde 30.2 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 9.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP yüzde 7.8, İYİ Parti ise yüzde 5.3 oy aldı.

02.04.2025 13:53
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Asal Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ARADA 3 PUANLIK FARK VAR

Ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33.1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30.2 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankette üçüncü sırada ise yüzde 9.2 ile DEM Parti yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

İşte yapılan anketin grafiği;

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burak üstün:
    bu Akp nasıl halen % 30 alıyor ilginç gerçekten ya 55 37 Yanıtla
  • numan yildız:
    REİS 1 PARTİ BAKMAYIN KEFERE SOLCULARA ÜLKEYİ VERMİECZ İNŞLLAH 20 22 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Genel seçim sonuçları buradaki ankete yakın çıkmıştı 14 21 Yanıtla
  • Sernazze:
    gerçekten armut dibine düşer güzel operasyon çekiyorsunuz AMA biz akkoyunuz ya siz de karamanın koyunu anladınız siz onu 10 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    işiniz gücünüz yalan haber . dem partinin yüzde 9.2 sinden bize ne ..şu partiyi kapatmadığınız sürece Türkiye size düşmandır bilesiniz 1 8 Yanıtla
  • 123123As:
    Dün arkadaslarim ccc bahçeli reis ccc vefat etti diye 1 Nisan şakası yaptılar hala şokunu atlatamadim ,:( 4 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ak partinin o kadar oy aldığınada inanmıyorum 4 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    şu an seçim olsa bence chp uzak ara kazanır. 0 0 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Bu iller neye göre belirleniyor 0 0 Yanıtla
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