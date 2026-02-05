"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var

"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
05.02.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ank-Ar'ın ''Hangi partiye asla oy vermezsiniz?'' anketinde DEM Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,4 ile ikinci oldu. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 olarak ölçülürken, sonuçlar seçmenler arasındaki güçlü siyasi karşıtlığı ve kutuplaşmayı ortaya koydu.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Ankette seçmenlere yöneltilen soru, siyasi partilere yönelik en güçlü negatif algıları da ortaya koydu.

BİRİNCİ SIRADA DEM PARTİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtirken, ikinci sırada yüzde 31,4 ile AK Parti yer aldı. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17,0 olarak ölçüldü.

'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Sonuç hayli şaşırtıcı

ZAFER PARTİSİ'NİN ORANI YÜZDE 2

MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,2 oranında "asla oy verilmez" yanıtı aldı.

KUTUPLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Anket, yalnızca partilerin kendi seçmen tabanlarını değil, farklı partilere oy veren seçmenlerin birbirlerine yönelik mesafesini de ortaya koydu. Özellikle büyük partilerin yüksek "asla oy vermem" oranları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın halen güçlü şekilde sürdüğüne işaret etti.

DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Chp nin araştırma şirketinin araştırmasından da farklı bir sonoç beklenmezdi zaten:))) 77 150 Yanıtla
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Akp yaptığı araştırma gibi 89 40
    Yeliz Dirier Yeliz Dirier:
    adam boşuna kutuplaşma dememiş. :) Verdiğiniz cevap tamda bunu anlatıyor. 59 5
    eser demir eser demir:
    Selami troll apo ya özgürlük hakkı tanındı neden yorum yapmadın 53 10
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    lan karagülle gülüyorum artık sana :) 35 6
    Szka788304 Szka788304:
    yolsuzluk kanser paris eğlencesi gördükleri halde inatla kabullenemeyen seçmen yüzünden belediyelerden sonra sırada devlet var hepimizi 6 17
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    salamiii trol maaşı ocakta ne kadar oldu iyi para varmı bu işte 17 1
    eser demir eser demir:
    Szka akp nin lüks araçları ayakkabılar vs vs bunları niye demiyon yemedi mi 12 0
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    szka yolsuzluk derken şeffaf bir yargılam talebine niye ret veriyorlar.yayınlasalar ya.devamlı bi gizli tanık muhabbeti.ama sen sıfırlamaları,ayakkabı kutularını sen kandırılmaları sen bakanların kendi şirketine kıyaklarını,sen satılan develet kurumlarını fabrikalarını hatta limanlarını gördün.daha onlarca şey yazılırda en son önder apo yu gördünde bunlarımı kabullendin acaba? 4 0
    Szka788304 Szka788304:
    eser demir kkoglu kumpas itirafı yaz YouTube da izle bildikleri gerçekleri kendileri itiraf etti hayatında ilk olsun bir şeyi araştırmış ol 0 1
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    iyiler geliyor inşallah 52 22 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    Ankete bakmam seçim sonucuna bakarım hak eden kazansın derimde burada hak eden yok biraz kötünün iyisi CUMHUR İTTİFAKI bende bunların arasında 20w8 seçiminde CUMHUR ITTIFAKINA OY VERECEGIM HERKESİN OYUNADA SAYGI DUYARIM 13 50 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Apo özgürlük hakkı tanıyan Cumhurr ittifakı mı haahab 33 8
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yazı yazmayı öğren önce akit 8 0
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    kötünün iyisi derken emeh-kli kardeş başka hangi iktidarı gördün ve bundan kötü idi acaba?bi şunu yaptı diyecegin ne var merak ettim açıkcası. 3 0
  • Alper Tunga Alper Tunga:
    Gabardan petrolü kim fazla çıkarırsa oyumuz ona 41 13 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Anket Yanlış Tabela partisine dönüşecek büyük partiler var DEM oyunu Artıracak 22 26 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Shshshdhdhdh 2 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:06:38. #7.11#
SON DAKİKA: "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.