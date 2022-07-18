Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki... - Son Dakika
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Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...

18.07.2022 11:37

"Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve 'Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası alan, cezaların Yargıtay tarafından onanmasıyla cezaevine giren ve aynı gün denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsisini yeniden kaldırdığını duyurdu. Kaftancıoğlu karar karşı, "Öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz" sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen polis korumasını geri çekti. Bakanlığın kararına tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"İŞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPANLARA SONSUZ TEŞEKKÜR"

"İçişleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız.

"HESABI ÖNCE SANDIKTA SONRA HUKUK KARŞISINDA SORACAĞIZ"

Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak"

Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma tahsisini kaldıran İçişleri Bakanlığı'na tepki: Papatya falına çevirdiniz
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Son Dakika Politika Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki... - Son Dakika


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