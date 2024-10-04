Harris, Seçmenleri Geri Kazanmak İçin Harekete Geçti

Politika

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da düzenlediği saldırılara destek verdiği için Biden yönetimine tepki gösteren seçmeni geri kazanmaya çalışıyor.

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da düzenlediği saldırılara destek veren Biden yönetimine kızan seçmeni geri kazanmaya çalışıyor. Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon bu çalışmalar çerçevesinde Amerikalı Müslüman ve Arap toplum liderleriyle bir araya geldi. Harris'in Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Gordon, sanal toplantıya katılan toplum liderlerine ABD yönetiminin Gazze'de ateşkesi, Lübnan'da diplomasiyi ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da istikrarı desteklediğini söyledi.

Demokratlara verilen destek düştü

ABD Başkanı Joe Biden, 2020 yılındaki seçimlerde Müslüman ve Arap oylarının çoğunu kazanmıştı ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başlamasından bu yana Demokratlara verilen destek keskin bir şekilde düştü. ABD'deki Müslümanlar, Biden ve Harris'in İsrail'in Filistin bölgesindeki saldırılarını durdurmak için çok az şey yaptığını söylüyor. - WASHINGTON