Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar\'ın düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği "Sevdamız Tekkeköy Buluşması" büyük ilgi gördü.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği Sevdamız Tekkeköy Buluşması'na, binlerce Tekkeköylü akın etti. Lojmanlar mevkisinde bulunan Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kurulan sahneden binlerce kişiye seslenen Başkan Togar, seçmenlerden 31 Mart'ta sandıkları patlatma sözü aldı.
"Bir tarih daha yazacağız"
Başkan Hasan Togar, kendisine ve partisine karşı atılan iftiralara en güzel cevabı Tekkeköy halkının 31 Mart'ta sandıkta vereceğini belirterek, "Burada oturmayan, Tekkeköy'de ikamet etmeyen, 'ben bu ilçeyi çok seviyorum' diyemez. Önce yaşadığın yeri sevecek, sevdiğin yerde yaşayacaksın. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığım AK Parti'lilere sesleniyorum. Biliyorum partiniz işgal edildi, 22 yıldır eviniz gibi gördüğünüz partinize işgal edenler nedeniyle giremiyorsunuz. Seçim bürolarına gidiyor ama 2 dakika vakit geçiremiyorsunuz. Az kaldı, 31 Mart'tan sonra sizler de bu işgalden kurtulacaksınız. Bunun için sizlere büyük bir görev düşüyor. Sizlerin iradesini yok sayan, 8 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerden sizlerden oy isterken AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza ağır ithamlarda bulunarak, 'Bu uğursuzlara oy vermeyin' diyenleri evinizden kovmak için sandıklara Hasan Togar için, Tekkeköy için gelmelisiniz. Sizler de 31 Mart'tan sonra partinizi işgal edenlerden kurtarmak için bu ilçenin sokaklarını kardeş kavgalarına döndürmek isteyenlere en büyük tokadı sandıkta atacaksınız Allah'ın izniyle. 16 yıl boyunca sizin başınızı öne eğdirmedim. 10 yıl boyunca milletvekilleri 'Samsun'un en başarılı belediyesi Tekkeköy Belediyesi' dedi. Sizlerle birlikte bir tarihi daha yazacağız" dedi.
"Ayağa kalk Tekkeköy, ilçene sahip çık"
31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir hikaye yazacaklarını belirten Başkan Togar, "1994 yerel seçimlerinde İstanbul'da kim büyükşehir belediye başkanı seçildi? Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da Refah Partisi'nin adayı, bakın orada Refah, burada Refah. Orada Refah, burada Yeniden
Refah. İstanbul'da 3 yılda tarihin en büyük hizmetlerine imza atan bilgili, becerikli, hepimizin kabul ettiği, İstanbul aşığı, uzun adamı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 10 yıl boyunca bu ilçeye altın çağını yaşatan, en mutlu, huzurlu, barış dolu günlerini yaşatan, Samsun'un 4 yıldır en çok göç alan ilçesi haline gelen, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların yaşamak için tercih ettiği Tekkeköy'ü ve bu ilçeye de birçok eser kazandıran, bu başarılara imza atan Tekkeköy aşığı, bu ilçenin uzun adamı Hasan Togar'dır. İlçemize sahip çıkacak mıyız? 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mıyız? 31 Mart akşamı, bu ilçenin tamamının okuduğu bir hikayeyi, hep birlikte yazacak mıyız? Ayağa kalk Tekkeköy, geleceğine sahip çık. Sizleri 1 Nisan'a kadar uykusuz kalmaya, ilçemize sahip çıkmaya davet ediyor ve ömrümün en mutlu, gururlu yaşattığınız için önünüzde sevgi ve saygıyla hürmetle eğiliyorum" diye konuştu.
Ekin Uzunlar vatandaşları coşturdu
Başkan Togar, konuşmasının ardından ilçe halkına sürpriz yaptı. 2 ay süren seçim çalışmalarında yorulan Tekkeköy halkı için Ekin Uzunlar'ı sahneye çağıran Togar, Uzunlar ile vatandaşları baş başa bıraktı. Binlerce Tekkeköylü, Ekin Uzunlar'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü - Son Dakika
Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi. BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'nde düzenlenen mevlitte şehitler için dua edildi ve ikramda bulunuldu. Programda, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ile şehirde başlatılan spor yatırımları hızla ilerliyor. TFF standartlarına uygun donatıları ile hizmete açılan Güney Spor Kampüsü'nün yanı sıra yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ile Kiremitocağı Spor Vadisi de hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)