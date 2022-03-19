Hassa Belediye Başkanı Karataş, Bakan Soylu ile görüştü - Son Dakika
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Hassa Belediye Başkanı Karataş, Bakan Soylu ile görüştü

19.03.2022 13:14
Hassa Belediye Başkanı Karataş, Bakan Soylu ile görüştü

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışıyla birlikte mağdur olan vatandaşların zarar tespit çalışmalarının ardından karşılanacağını açıklayan Başkan Karataş, desteklerinden dolayı Bakan Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

Başkan Karataş, AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yayman ile birlikte ziyaret ettiği Bakan Soylu'nun Pazartesi günü nihai kararı vereceğini belirtti.

Karataş, Bakan Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının devlet tarafından büyük oranda karşılanması için Ankara'da bakanlarımızla görüşmelerimize devam ediyoruz. Pazartesi günü nihai olarak kararın verilip rakamların belirleneceği sözünü aldık. Emeği geçen bölge milletvekilimiz Hüseyin Yayman ve İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'ya şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - HATAY

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Mehmet Karataş, Süleyman Soylu, Karataş, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hassa Belediye Başkanı Karataş, Bakan Soylu ile görüştü - Son Dakika


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