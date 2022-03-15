Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler! - Son Dakika
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Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!

15.03.2022 11:09

Hatay'da yeni doğan her 4 bebekten 3'ünün Suriyeli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş "Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek" dedi. Hatay'ın nüfusunun yarısını Suriyelilerin oluşturduğunu söyleyen Lütfü Savaş'a göre önlem alınmalı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelilerin Türkiye'de en fazla sığındığı kentlerden biri Hatay oldu. Savaşın başlamasının üzerinden geçen uzun sürede Hatay'da yer edinen Suriyelilerle ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.

"DOĞAN HER 4 ÇOCUKTAN 3'Ü SURİYELİ"

Savaş'ın Suriyelilerle ilgili son çıkışı da çok konuşuldu. Sözcü gazetesinin aktardığına göre Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirten Savaş, "Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar" dedi.

"BİRÇOK İLÇEDE DENGE DEĞİŞİYOR"

Hatay'ın birçok ilçesinde dengelerin değiştiğini anlatan Savaş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Bir çok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor."

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