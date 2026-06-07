Hatay'da 5 Mahallede Ara Muhtarlık Seçimi - Son Dakika
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Hatay'da 5 Mahallede Ara Muhtarlık Seçimi

Hatay\'da 5 Mahallede Ara Muhtarlık Seçimi
07.06.2026 14:57
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Hatay'da 5 mahallede muhtarlık için ara seçim heyecanı yaşanıyor, vatandaşlar sandık başına gitti.

Hatay'da çeşitli nedenlerle 5 mahallede muhtarlık için ara seçim heyecanı yaşanıyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından Hatay'da mahallelerde muhtarlık seçimi yapılmıştı. Antakya ilçesinde; Ovakent ve Günyazı, Altınözü ilçesinde; Seferli ve Avuttepe ve Yayladağı ilçesinde Gözlüce mahallelerinde, mevcut muhtarların ölümü ve çeşitli nedenlerle dava nedeniyle ara seçim heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, yeni mahalle muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesinin ardından sayılan oyların çoğunluğunu alan adaylar yeni muhtar olarak seçilecek. Günyazı Mahallesi'nde eski muhtarın vefatıyla ara seçime tek aday olarak giren Serdar Demirel, Hatay genelinde 5 mahallede muhtarlık ara seçiminin olduğunu söyledi.

"Hatay genelinde 5 mahallede muhtarlık ara seçimi var"

Eski muhtarının ölümüyle muhtarlık ara seçimine tek aday giren Serdar Demirel, "Burası Günyazı Mahallesi, rahmetli eski muhtarımız İzzettin Avcı vefat etmişti. Bundan dolayı ara seçime giriyoruz. Hatay genelinde 5 mahallede muhtarlık ara seçimi var. Muhtar adaylarına başarılar dilerim. Ben Günyazı Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giriyorum. Eski muhtarın vefatının ardından vekaleten bir yıldır ben yürütüyordum. Seçim güzel gidiyor ve bayağı bir yoğunluk var" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'da 5 Mahallede Ara Muhtarlık Seçimi - Son Dakika

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