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Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz

Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.

01.04.2024 05:31  Güncelleme: 05:32
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi.

Partililerle İl Seçim Kuruluna gittikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Savaş, "sandıkta kazandıklarını, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemediklerini" belirtti.

Oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunan Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi.

Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var." diye yanıt verdi.

Savaş, 9 bin oy farkla önde olduklarını savunarak, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı." ifadelerini kullandı.

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz - Son Dakika

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