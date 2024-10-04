Hatice Akbaş'tan Gurur Dolu Başarı: Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Politika

Hatice Akbaş'tan Gurur Dolu Başarı: Gümüş Madalya ile Döndü

Hatice Akbaş\'tan Gurur Dolu Başarı: Gümüş Madalya ile Döndü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks kategorisinde gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş'ı ziyaret etti. Başkan Geçit, Akbaş'ın başarılarının Türk spor tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti ve genç sporculara örnek olacağını ifade etti.

04.10.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks kategorisinde kazandığı gümüş madalya ile hepimizin gururu olan Hatice Akbaş, Türk spor tarihine geçen büyük başarılarının yanı sıra karakterli duruşu ve çalışkanlığıyla örnek bir sporcudur" dedi.

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarının kadınlar boks kategorisinde elde ettiği gümüş madalya ile Türk spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran Kadınlar Boks Milli Takım Sporcusu Malatya'lı Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i ziyaret etti.

Ay-yıldızlı formayla katıldığı Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında kazandığı madalyalarla dikkatleri üzerine çeken Hatice Akbaş ziyaret sırasında bundan sonraki hedefleri ve planlamaları üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'le sohbet etti.

"Genç sporcular, Hatice Akbaş'ı örnek almalı"

Hatice Akbaş'ın dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyat oyunlarını ikinci olarak tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Geçit, olimpiyat madalyalı Milli Boksör Hatice Akbaş'ın artık dünya genelinde bilinen ve tanınan bir sporcu olduğunu, bu durumunda tüm Malatyalıları gururlandırdığını söyledi. Başkan Geçit, Hatice Akbaş'ın bundan sonra katılacağı turnuvalarda kazanacağı kupa ve madalyalarla elde ettiği başarıları taçlandırmaya devam edeceğine inandıklarını ifade ederken, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Hatice Akbaş'ın genç yaşta kazandığı büyük başarılarının yanı sıra karakterli duruşu ve çalışkanlığıyla örnek bir sporcu olduğunu dile getiren Başkan Geçit, "Hatice kızımızın elde ettiği büyük başarılar, Malatyalıları sevince boğmuştur. Dünya şampiyonluğunu Olimpiyat Oyunlarındaki ikincilik başarısıyla taçlandıran Hatice Akbaş'la hepimiz gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı forma altında elde ettiği başarılarla ismini ülke spor tarihine altın harflerle yazdıran Hatice Akbaş, karakterli duruşu, çalışkanlığı ve azmi ile örnek bir sporcudur. Küçük yaşlardan itibaren babasının da büyük destekleriyle boks branşında önemli başarılar kazanan Hatice Akbaş'ın mücadelesi, azmi ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Genç sporcular Hatice Akbaş'ı örnek almalıdır, bizlerde şehrimizden yeni Hatice Akbaş'ların çıkması için her türlü desteği veriyoruz. Son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ikinci olan Hatice Akbaş'ın bundan sonra katılacağı organizasyonlarda yine önemli dereceler elde edeceğine, bizleri gururlandıran başarıların altına imza atacağına yürekten inanıyoruz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

"Desteklerinden dolayı İlhan başkanımıza teşekkürler"

Memleketi Malatya'ya Olimpiyat ikinciliğiyle gelmenin gururunu yaşadığını söyleyen Milli Boksör Hatice Akbaş ise, " İlhan Başkanımız, Olimpiyat Oyunlarında beni ilk arayanların başında gelmektedir, verdiği destekler ve gösterdiği yakınlıktan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkeme gümüş madalya ile dönüş yaptığım için çok gururluyum. Memleketim Malatya'ya da bu başarıları kazandırdığım için mutluyum. Dualarını ve desteklerini eksik etmeyen tüm Malatyalılara bir kez daha saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Beni maçlara hazırlayan, başarılarımda büyük pay sahibi olan babama ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Hatice Akbaş'a çeşitli hediyeler takdim etti ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatice Akbaş'tan Gurur Dolu Başarı: Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika

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