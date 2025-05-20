Hatimoğulları, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin Meclis'te tam yetkilendirilmiş, barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek komisyona ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu komisyonla orta, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar belirlenebilir." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çerkez sürgününde hayatını kaybedenleri andı, uluslararası toplumun bu soykırımla yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını "eşsiz bir fırsat" olarak niteleyen Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın, fesih ve silah bırakma kararının ise bir "milat" olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, bundan sonra hükümetin pratik adımlar atmasının tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Hukuki, siyasi, kültürel adımlar atılmalıdır. Türkiye klasik güvenlikçi aklın kelepçesinden mutlaka ama mutlaka kurtulmalıdır. Yarım asırdır şiddet ve kanla yazılan sayfaları kapatmanın tam da vaktidir." ifadesini kullandı.

Halkın "aç ve mutsuz olduğunu", 4 ayda faize 725 milyar lira ödendiğini ifade eden Hatimoğulları, "İşçinin, emekçinin, yoksulun, yurttaşın ödediği vergi olduğu gibi faiz lobilerine gidiyor." diye konuştu.

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına destek verdiğini hatırlatarak, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Sıra yasama, yürütme ve yargı erkinin, sözünü eyleme dönüştürmesindedir. Yargı erki, barışı güçlendirmek için bu sürecin doğasına uygun bir biçimde demokrasi ve hukuktan yana bir tutum almalıdır. Her düzeyde süreci geliştirecek ve topluma güven verecek adımlar atılmalıdır. Elbette 'Nereden başlayabiliriz' sorusuna verecek o kadar çok net yanıtımız var ki burada birkaçını özet olarak geçmek istiyorum. Mesela 'barış akademisyenleri' işlerine iade edilebilir. Hasta mahpuslar serbest bırakılabilir. Kayyumlar geri çekilebilir. Siyasetçiler, seçilmişler, gazeteciler, siyasi gerekçelerle cezaevlerinde tutulanlar, infazı yakılanlar bir an önce özgürlüklerine kavuşabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları acilen uygulanabilir. Bayrama kadar geniş ve kapsamlı bir infaz düzenlemesi ve hasta mahpusların bırakılmasının önünde bir tek engel dahi yok. Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım. Binlerce evde bu bayramı çifte bayram haline getirelim. Bunlar Türkiye'ye nefes aldıracak, vicdanları rahatlatacak önemli adımlardır. Gelin bu adımları bayramdan önce hep beraber atalım."

"Oldukça verimli istişareler yapıyoruz"

Partisinin, son gelişmeler üzerine siyasi parti ziyaretlerinin 4'üncü turuna başladığını anımsatan Hatimoğulları, dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile görüştüklerini, bugün ise CHP ve Yeniden Refah Partisi ile görüşeceklerini bildirdi.

Hatimoğulları, AK Parti ve MHP dahil diğer siyasi partilerle görüşmelerini sürdüreceklerini aktararak, "Meclis'in neden önemli olduğunun, tarihi rolünü neden oynaması gerektiğinin üzerinde oldukça verimli istişareler yapıyoruz." dedi.

İktidara çağrıda bulunan Hatimoğulları, sürecin başarısı için çoklu katılım ve toplumsal mutabakatın tarihi önemde olduğunu söyledi. Hatimoğulları, bu anlamda devletin ve iktidarın tüm siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunmasının önemini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması teklifini son derece değerli bulduklarını ifade eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'te 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te tam yetkilendirilmiş bir barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek komisyona acilen ihtiyaç var. Bu komisyonla orta, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar pekala belirlenebilir. Bu komisyon, hızlı ve etkin çalışabilmeli, ortak paydalar üzerinden kararlar alarak, bu kararları yasal zeminde hayata geçirmelidir. Bu komisyon hem barış ve demokratik toplum için yasal zeminler oluşturabilir hem de bu sürecin ilerleyen aşamalarını takip edebilir, tanıklık edebilir."

"Gelin hep birlikte barışın sesi olalım"

Hatimoğulları, bugünün kardeşlik duvarını güçlendirme, barış için taş üstüne taş koyma günü olduğunu belirterek, "'Barış gelirse ülke bölünecek' diyen, bu anlamıyla şirazesini kaybetmiş insanlar da çıkıyor karşımıza. Allah onlara akıl fikir versin. Halkı galeyana getirmekten vazgeçin. Sizlerin, barışa nasıl hizmet edebileceğinize, bu ülkede barışı nasıl tesis edebileceğimize; ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetine hizmet eden değil, tam tersine birleştiren bir yerde durmaya gelmeniz gerekir. Bundan vazgeçin, gelin hep birlikte barışın sesi olalım." açıklamalarında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenen Hatimoğulları, "Sayın Meclis Başkanı, pekala siz Meclis'i 'barışın agorası' haline getirebilirsiniz. Sizler, 'çözüm zirvesi'ne ev sahipliği yapabilirsiniz. Türkiye'nin barış ve demokrasiye daha fazla yakınlaşması için çok önemli adımlar yapabilirsiniz. Bu 'çözüm zirvesi', Türkiye'nin ikinci yüzyılına rota çizebilir." diye konuştu.

Hatimoğulları, bunun için "daha fazla cesaretle sürece dört elle sarılmanın gerektiğini" sözlerine ekledi.