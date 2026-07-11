Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye Çağrısı

11.07.2026 14:18
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, çerçeve yasanın acilen çıkarılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde temmuz ayının en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beklenen çerçeve yasanın bir an önce çıkması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, barış ve demokratik sürece yönelik inançlarını sürdürdüklerini bildirdi.

Dünyanın savaş ve çatışmalarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini ileri süren Hatimoğulları, böyle bir süreçte Türkiye'nin kendi iç barışını sağlamasına çok önem verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin süreci çok iyi idrak etmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa daha da geciktirilmemeli. Müzakere edildiği gibi kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı. Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Gelin demokratik siyasetin önünü sonuna kadar açalım." diye konuştu.

Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Buradan bir çağrımız iktidaradır, temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika

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