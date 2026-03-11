Hava Trafiğinde Risk Uyarısı - Son Dakika
Hava Trafiğinde Risk Uyarısı

Hava Trafiğinde Risk Uyarısı
11.03.2026 13:03
Bakan Uraloğlu, hava trafiğinde risk olduğunu, kara yolunda ise sorun olmadığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hava trafiğinde ciddi risk var, o riskin özellikle Suriye'de, Irak'ta, İran'da, İsrail'de yönetilmesi lazım. Kara yolu noktasında zaten bir sıkıntı yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, hava sahasının kapatılması ve uçuş iptallerinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Savaşın süresi uzadıkça ya da uzatılan süreye doğru savaş yaklaştıkça iptal süreleri de yeniden uzatılıyor. Hava trafiğinde ciddi risk var, o riskin özellikle Suriye'de, Irak'ta, İran'da, İsrail'de yönetilmesi lazım. Buraların zaten hava sahaları kapalı durumda. Diğer ülkelerde de yer yer kapanıyor ya da günlük olarak belli bölgeler açık, belli bölgeler kapalı" dedi.

'KARA YOLU NOKTASINDA SIKINTI YOK'

Bölgede hiçbir vatandaş ya da aracın sorun yaşamadığını belirten Uraloğlu, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşları İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında, ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan kara yolu noktasında zaten bir sıkıntı yok. İran'da özellikle, Suriye, Irak noktasında bir sıkıntı yok. Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. Bunların ekiplerini getirdik 2 tane uçak, bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 15 TÜRK SAHİPLİ GEMİ VAR'

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi olduğunu söyleyerek, "Onların bütün ekipleriyle, personeliyle irtibat halindeyiz. Onlar bekleme noktasında, sadece orada olma mağduriyetleri var. Onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok, yakın takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış oluruz. Yani hiçbir vatandaşımız, gemi ya da uçağımız etkilenmiş durumda değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
