Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı - Son Dakika
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Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı

27.05.2022 18:05
Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı

Balıkesir'in Havran ilçe Belediyesi ile Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kuruldu.

Balıkesir'in Havran ilçe Belediyesi ile Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimi ile başlayan görüşmeler sonucunda hazırlanan kardeşlik ve iş birliği protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından Havran Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende imzalandı.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik girişimlerin bir yıl önce başladığını belirtti.

Zubaidi ve beraberindeki heyeti birkaç gün misafir edeceklerini aktaran Ersoy, "Havran'daki ticari, sanayi tesisleri, tarihi, kültürel ve sosyal mekanları ziyaret edecekler. Daha sonra biz de Salfeet şehrini ziyaret ederek ticaretten, kültüre kadar ilişkilerimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Salfeet Belediye Başkanı Zubaidi ise Havran'ın, kendi şehirlerine benzediğini kaydederek, "Halkımız zeytin, zeytinyağı, üzüm gibi benzer ürünler ile geçimini sağlıyor. İş birliğimiz her iki şehre her alanda katkı sağlayacaktır. Sizlerin bizleri ve özellikle Kudüs'ü ziyaret etmesi son derece önemli ve memnuniyet verici. Protokolümüz hayırlı olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin de şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için Kudüs ile Konya'nın, İstanbul'un, Ankara'nın, Balıkesir'in farkı yok. Artık Havran ile Salfeet'in de bir farkı olmayacak, ikisi de bizim şehrimiz. Biz zaten kardeşiz. Bu protokol ile belediyelerimiz de kardeş oluyor. Havran, Balıkesir artık sizin de şehriniz, Salfeet artık bizim de şehrimiz. En kısa zamanda özgür, büyük Filistin ve Kudüs ile kardeşliğimizi daha da pekiştireceğinize inanıyoruz. Protokol hayırlı olsun."

Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi kardeş şehir protokolü imzalandı
Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi kardeş şehir protokolü imzalandı
Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi kardeş şehir protokolü imzalandı
Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi kardeş şehir protokolü imzalandı
Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi kardeş şehir protokolü imzalandı

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Kaynak: AA

Birol Şahin, Balıkesir, Filistin, Havran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi 'kardeş şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzalandı - Son Dakika
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