Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü

28.05.2022 00:04
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü

Balıkesir'in Havran ilçesinde Filistin Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Filistin Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimi ile başlayan görüşmeler sonucunda Filistin Salfeet Belediyesi arasındaki protokol Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından Havran Belediye Meclis Salonu'nda imzalandı. İmza törenine, Salfeet Belediye Meclis üyeleri, Havran Belediye Meclis üyeleri, Havran'da faaliyet gösteren Oda Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Tören sırasında bir konuşma yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Protokol için yaklaşık bir yıl önce Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz'ın girişimi ile başlayan çalışmalar sonunda Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü son şekline geldi ve Salfeet Belediye Başkanı Sayın Abdul Karim Zubaidi beraberinde Meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile ilçemize geldiler. Pazar gününe kadar kendilerini Havran'da misafir edeceğiz ve Havran'daki ticari, sanayi tesisleri, tarihi, kültürel ve sosyal mekanları ziyaret edecekler. Daha sonra biz de Selfeet şehrini ziyaret ederek ticaretten, kültüre kadar ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Gördük ki Havran ilçesi bizim ilimize çok benziyor. Bizim ilimiz zeytin, zeytin yağı, üzüm gibi benzer ürünler ile geçimini sağlayan bir beldedir. İş birliğimiz her iki şehre her alanda katkı sağlayacaktır. Sizlerin bizleri ve özellikle Kudüs'ü ziyaret etmesi son derece önemli ve memnuniyet verici. Kardeşlik ve İşbirliği Protokolümüz hayırlı olsun inşallah." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin, "Yücel Yılmaz başkanımız Filistin ve Salfeet şehri ile yapılan bu Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü'nü çok önemsiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in sesini Birleşmiş Milletler'de her devletin önünde ve her platformda duyurmaya, Kudüs davasının zafer ile sonuçlanması için çaba sarf ediyor. Bizim için Kudüs ile Konya'nın, İstanbul'un Ankara'nın, Balıkesir'in farkı yok. Artık Havran ile Salfeet'in de bir farkı olmayacak, ikisi de bizim şehrimiz. Biz zaten kardeşiz bu protokol ile Belediyelerimiz de kardeş oluyor. Havran, Balıkesir artık sizin de şehriniz, Salfeet artık bizim de şehrimiz. En kısa zamanda özgür, büyük Filistin ve Kudüs ile kardeşliğimizi daha da pekiştireceğinize inanıyoruz. Protokol hayırlı olsun." diye konuştu. - BALIKESİR

Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü

YORUMLAR
500
Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı. Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı. Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi 'kardeş şehir' protokolü imzalandı Filistin'in Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi 'kardeş şehir' protokolü imzalandı
Kaynak: İHA

Birol Şahin, Emin Ersoy, Balıkesir, Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:15:06. #1.12#
SON DAKİKA: Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement