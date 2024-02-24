Hazine ve Maliye Bakanı Konya'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Konya'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Konya\'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı\'na Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, sanayicilerin sorun ve talepleri istişare edildi.

24.02.2024 18:51  Güncelleme: 19:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Necip Çimen moderatörlüğünde yapılan toplantı, sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayicilerin sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı ve Konyalı sanayiciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Konya'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Konya'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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