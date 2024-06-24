Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti. Bakan Şimşek, Karatepe'yi kapıda karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10.00'da başladı ve yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. - ANKARA