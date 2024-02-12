Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını söyledi.
Bakan Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. 2018'in kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.
Şimşek, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."
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Son Dakika › Politika › Bakan Şimşek kira artışının önüne nasıl geçileceğini 4 maddeyle duyurdu - Son Dakika
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