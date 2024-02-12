Bakan Şimşek kira artışının önüne nasıl geçileceğini 4 maddeyle duyurdu - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek kira artışının önüne nasıl geçileceğini 4 maddeyle duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

12.02.2024 11:11  Güncelleme: 13:22
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını söyledi.

KİRALARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. 2018'in kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

"KONUT ARZI ARTIRILACAK"

Şimşek, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

Bakan Şimşek kira artışının önüne nasıl geçileceğini 4 maddeyle duyurdu
Kaynak: AA

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    Yorumlar (4)

  • ULUBATLI HASAN : Akaryakıta sürekli zam geliyor , haliyle bu zam piyasadaki herşeye zam gelmesine neden oluyor.Önce bu zamları durdurun vergileri düşürün. Kira artışına nasıl olupda önlem alacaksınız merak ediyorum doğrusu, yine iki taraf birbirine girmeye devam edecek desenize. 44 0 Yanıtla
  • Kadir Malatya: Deprem bölgesinde hasarsız veya az hasarli bir çok satilik ev var bunları belediyer alıp usulünce kiraya verebilir 24 1 Yanıtla
  • İlker Güner: Ya bı git Allah aşkına, alt gelir grubu daha rahat ulaşacak diyorsunuz. İstanbul'da aldığı maaştan fazla taksit ödemek zorunda bıraktıklarıniz ne olacak, TOKİ böyle yapiyorsa mutahitler neler yapmaz. Sonra sıkışan alt gelirli verdiğini kurtarmak için daha zengine satacak. Ne oldu? Adamın varsa iki dairesi 3 oldu 5 oldu! Olan yine kiracıya olacak, ondan sonra bizim hareket planımız bu! Planınız batsın. 24 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 1,21 ne zamana ? 5 2 Yanıtla
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