Bakan Şimşek kira artışının önüne nasıl geçileceğini 4 maddeyle duyurdu

İlker Güner:

Ya bı git Allah aşkına, alt gelir grubu daha rahat ulaşacak diyorsunuz. İstanbul'da aldığı maaştan fazla taksit ödemek zorunda bıraktıklarıniz ne olacak, TOKİ böyle yapiyorsa mutahitler neler yapmaz. Sonra sıkışan alt gelirli verdiğini kurtarmak için daha zengine satacak. Ne oldu? Adamın varsa iki dairesi 3 oldu 5 oldu! Olan yine kiracıya olacak, ondan sonra bizim hareket planımız bu! Planınız batsın.