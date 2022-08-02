Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok - Son Dakika
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Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok

02.08.2022 10:56
Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot basılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Öyle bir çalışma da yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Nureddin Nebati, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: 500 liralık banknot gündemimizde yok - Son Dakika
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