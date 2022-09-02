Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

02.09.2022 21:00
Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Miftah Ismail ile telefonda görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Miftah Ismail ile telefonda görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Sayın Dr. Miftah Ismail ile yaptığım telefon görüşmesinde, dost ve kardeş ülke Pakistan'a ve halkına taziyelerimi ilettim. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı
Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Pakistan, Maliye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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