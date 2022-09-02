Bakan Nebati, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Miftah Ismail ile telefonda görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Sayın Dr. Miftah Ismail ile yaptığım telefon görüşmesinde, dost ve kardeş ülke Pakistan'a ve halkına taziyelerimi ilettim. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.