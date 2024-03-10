Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Şanlıurfa\'ya ziyarette bulundu

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Şimşek'in ziyaretinde ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Şimşek, valilik girişinde Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Hasan Şıldak, Bakan Şimşek'e kentle ilgili devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, valilik ziyareti sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - ŞANLIURFA