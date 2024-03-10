Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Bakan Şimşek'in ziyaretinde ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Şimşek, valilik girişinde Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Hasan Şıldak, Bakan Şimşek'e kentle ilgili devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Bakan Şimşek, valilik ziyareti sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu - Son Dakika
MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başer, projelerini anlattı. MHP Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane'ye hizmet etmek istediklerini belirtti. MHP İl Başkanı Mete Kaya ise güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Belediye Başkanı adayı Başer, projeleri hakkında bilgi verdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, ramazanın dayanışma, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, tüm hemşehrilerine ve İslam aleminin hayırlı ramazanlar diledi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemine Ramazan ayında da devam ediyor. Evlatlarının yolunu gözleyen anneler, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu iddiaları Fransa Cumhurbaşkanını sinirlendirdi. Fransız televizyonuna verdiği röportajda Macron, bu durumu kesin bir dille reddetti.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kaplan, 'Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptık' dedi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında 10 FETÖ üyesi, 3 PKK üyesi ve 1 DHKP-C üyesi bulunuyor. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?